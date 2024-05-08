مركز السينما العربية يشارك في مهرجان "كان" بفعاليات ثقافية وفنية ثرية

ينظم مركز السينما العربية بالتعاون مع "سوق الفيلم" بمهرجان "كان"، عددا من حلقات النقاش والفعاليات المميزة التي ستعقد خلال الدورة الـ 72 للمهرجان، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.



وتم تصميم أنشطة مركز السينما العربية لهذا العام بتركيز خاص على المواهب الإبداعية العربية لجذب الانتباه الدولي إلى الثروة الكبيرة من الخبراء والفنانين أمام وخلف الكاميرا والذين ساعدوا في دخول السينما العربية إلى عصر ذهبي جديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق بيان للمركز اليوم /الأربعاء/.



وسيتضمن برنامج مركز السينما العربية - لهذا العام - عدة جلسات نقاش منفصلة بالإضافة إلى الحفل السنوي المرتقب لتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية.



وستبدأ فعاليات المؤتمر بحدث مليء بالنجوم لمدة ثلاث ساعات، تحت عنوان "مرعى المواهب: كيف يغزو الفنانون والحرفيون العرب عالم الترفيه".



وتعقد الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان "الموجة العربية الجديدة: الممثلون" وتديرها ميلاني جودفيلو وتتحدث خلالها مع بعض نجوم صناعة السينما العربية الحاليين في مناقشة مشتركة حول الفرص المتاحة، والتحديات التي يواجهونها في اقتحام السوق الدولية.



وسيتبع ذلك حلقة ثانية بعنوان "الموجة العربية الجديدة: الفنانون والحرفيون" وتحتفي بأعمال الجيل الجديد من الفنانين المبدعين خلف الكاميرا، واستعراض رحلاتهم المهنية الدولية والخطوات اللازمة لمزيد من هؤلاء الفنانين الاستثنائيين للحصول على الاعتراف خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



يشارك في هذا الحدث الفنانة يسرا من مصر، والممثل أحمد مالك (مصر)، والممثل يعقوب الفرحان (السعودية)، والإعلامية ريا أبي راشد (لبنان، المملكة المتحدة)، والمنتجة درة بوشوشة (تونس)، ومدير التصوير مصطفى الكاشف (مصر)، والمخرج مراد أبو عيشة (الأردن)، وآخرين.



وفي اليوم التالي، 18 مايو، سيعقد مركز السينما العربية الحفل السنوي لجوائز النقاد للأفلام العربية.

وتوفر جوائز النقاد للأفلام العربية، التي أطلقها مركز السينما العربية عام 2017 في مهرجان كان السينمائي، منصة للجنة تحكيم متألقة تضم أكثر من 200 من النقاد السينمائيين البارزين لاختيار وتكريم أفضل الأفلام العربية الحديثة عبر العديد من فئات الجوائز.



بعد ذلك بيومين، في 20 مايو، يعقد مركز السينما العربية جلسة نقاش بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية"، تشارك خلالها الصحفية هادلي جامبل في محادثة مثيرة مع أحد سفراء النوايا الحسنة للمفوضية، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، وتسلط هذه الجلسة التي يديرها المشاركون الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.