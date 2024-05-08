عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مركز السينما العربية يشارك في مهرجان "كان" بفعاليات ثقافية وفنية ثرية

صدى البلد

ينظم مركز السينما العربية بالتعاون مع "سوق الفيلم" بمهرجان "كان"، عددا من حلقات النقاش والفعاليات المميزة التي ستعقد خلال الدورة الـ 72 للمهرجان، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.


وتم تصميم أنشطة مركز السينما العربية لهذا العام بتركيز خاص على المواهب الإبداعية العربية لجذب الانتباه الدولي إلى الثروة الكبيرة من الخبراء والفنانين أمام وخلف الكاميرا والذين ساعدوا في دخول السينما العربية إلى عصر ذهبي جديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق بيان للمركز اليوم /الأربعاء/.


وسيتضمن برنامج مركز السينما العربية - لهذا العام - عدة جلسات نقاش منفصلة بالإضافة إلى الحفل السنوي المرتقب لتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية. 


وستبدأ فعاليات المؤتمر بحدث مليء بالنجوم لمدة ثلاث ساعات، تحت عنوان "مرعى المواهب: كيف يغزو الفنانون والحرفيون العرب عالم الترفيه".


وتعقد الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان "الموجة العربية الجديدة: الممثلون" وتديرها ميلاني جودفيلو وتتحدث خلالها مع بعض نجوم صناعة السينما العربية الحاليين في مناقشة مشتركة حول الفرص المتاحة، والتحديات التي يواجهونها في اقتحام السوق الدولية.


وسيتبع ذلك حلقة ثانية بعنوان "الموجة العربية الجديدة: الفنانون والحرفيون" وتحتفي بأعمال الجيل الجديد من الفنانين المبدعين خلف الكاميرا، واستعراض رحلاتهم المهنية الدولية والخطوات اللازمة لمزيد من هؤلاء الفنانين الاستثنائيين للحصول على الاعتراف خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


يشارك في هذا الحدث الفنانة يسرا من مصر، والممثل أحمد مالك (مصر)، والممثل يعقوب الفرحان (السعودية)، والإعلامية ريا أبي راشد (لبنان، المملكة المتحدة)، والمنتجة درة بوشوشة (تونس)، ومدير التصوير مصطفى الكاشف (مصر)، والمخرج مراد أبو عيشة (الأردن)، وآخرين.


وفي اليوم التالي، 18 مايو، سيعقد مركز السينما العربية الحفل السنوي لجوائز النقاد للأفلام العربية.
وتوفر جوائز النقاد للأفلام العربية، التي أطلقها مركز السينما العربية عام 2017 في مهرجان كان السينمائي، منصة للجنة تحكيم متألقة تضم أكثر من 200 من النقاد السينمائيين البارزين لاختيار وتكريم أفضل الأفلام العربية الحديثة عبر العديد من فئات الجوائز.


بعد ذلك بيومين، في 20 مايو، يعقد مركز السينما العربية جلسة نقاش بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية"، تشارك خلالها الصحفية هادلي جامبل في محادثة مثيرة مع أحد سفراء النوايا الحسنة للمفوضية، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، وتسلط هذه الجلسة التي يديرها المشاركون الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-