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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس «المصريين الأحرار»: تعيين أشرف هلال عضوا بالمكتب السياسي للحزب

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

أصدر النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتعين اللواء مهندس أشرف هلال عضوا بالمكتب السياسي لحزب؛ وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ويشغل اللواء أشرف هلال موقع مستشار رئيس الحزب لشئون الصناعة، إذ صدر له قرار بلك منذ مايو 2023؛ يمتلك من الخبرات التنفيذية ما يزيد عن 30 عامًا في العديد من القطاعات الصناعية والمهارات الاستشارية في مجال التطوير الصناعي؛ وتطوير المنتج والخدمات بخاصة الهندسة العكسية وتطوير أنظمة توليد الطاقة.

كما شغل العديد من المواقع الهامة ومنها مستشارًا للتنمية الصناعية وخبير الهندسة العكسية وإدارة الطاقة، واستشاري توطين الإنتاج والابتكار- مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ورئيس قطاع إنتاج المحركات الكهربائية – وزارة الإنتاج الحربي، وأيضا كبير المهندسين في عديد من الجهات.

وهو عضو أيضا في العديد من الجمعيات واللجان المعنية بالشأن الصناعي ومنها الجمعية المصرية لتنمية الصناعات الهندسية، ولجنة "إعداد خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي للمحركات الكهربائية عالية الكفاءة والمعدات ذات الصلة" بوزارة التجارة والصناعة، ولجنة "تعميق التصنيع المحلي للأجهزة المنزلية" بوزارة التجارة والصناعة - بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ولجنة مشروع النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

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