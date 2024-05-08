محافظ الفيوم: الدولة تعمل جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والتمكين الاقتصادي للمرأة

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، إن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومن ضمنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أهمية الإسراع والدفع بقوة لتنفيذ تلك المشروعات لحاجة المواطنين الملحة لها، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما يواجه سلاسل الإمداد.



جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"EBRD"، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من شركتي "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب "NSCE" و MF Strategy"، بهدف بناء قدرات المرأة الفيومية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية التعليمية، لتعزيز القدرة التجارية لـ 200 سيدة من ذوات الروح الريادية، بهدف توفير فرص العمل المتكافئة للمرأة الفيومية.



وأشار الأنصاري إلى أهمية تحقيق مستهدفات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق أعلى استفادة من مشروعات القرض الأوروبي، لافتا إلى توفير الدعم اللوجيستى لها.



وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاقتصادية المتنوعة، التى تتيح فرص عمل متكافئة للجنسين، سواء العمل بمجالات الصيد وتجهيز الأسماك وما يتتبعها، وكذا مجال السياحة وما يتصل بها من أعمال، مشيراً إلى أن القطاع السياحي على أرض الفيوم يشهد طفرة إيجابية في إطار الحفاظ على تاريخ الفيوم خاصة ومصرنا بشكل عام.



وثمن دور البنك الأوروبي في توفير القرض اللازم لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، لافتاً إلى جهود المحافظة في هذا الشأن، مما أسهم في جودة المياه والتنوع البيولوجي بها، ورجوع قدرتها الاقتصادية اللامحدودة إلى سابق عهدها مرة أخرى.



ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية دور المرأة بشتى أنحاء المحافظة، فى ظل وجود فرع قوي للمجلس القومي للمرأة بالفيوم، موجهاً مقررة الفرع بفحص المشروعات المنفذة من خلال قرض البنك الأوروبي في إطار الدور المجتمعي له، تجنباً لتكرار المشروعات، مع وجود شركاء أقوياء في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيراً إلى أن المرأة الفيومية مشاركة بشكل إيجابي في الحياة الاقتصادية، بإقبالها على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، مما أسهم في جعل المرأة شريك أساسي في تنمية الأسرة بجانب دورها كربة منزل.



وأضاف، أن محافظة الفيوم تمتلك بيئة خصبة لنجاح المشروعات ذات الإقراض متناهي الصغر، بما يسهم فى الحفاظ على الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة المرأة بالتنمية الاقتصادية، مؤكداً على توجيه الجهود بشكل صحيح، للوصول لأعلى عائد إيجابي للمشروعات التى يتم تنفيذها، آملاً بأن يحقق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية أهدافه المرجوة من خلال مرحلته الثانية، كما حقق مستهدفاته بمرحلته الأولى.



في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة إقتصادياً بالفيوم، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلا: "إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز"، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية، وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكاً رئيسياً فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.



وأضاف، أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصادياً، ويأتى المشروع في إطار توفير فرص متكافئة للسيدات، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، للتوسع وتحسين نوعية معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم، والتى تؤول فى النهاية إلى المصارف الزراعية وإلى بحيرة قارون وبالتالي تعزيز الفرص الاقتصادية حول بحيرة قارون، ودعم إعادة تنشيط الفرص الاقتصادية فى مجالات الزراعة والتجارة والصيد والحرف اليدوية، وتحقيق الشمول الاقتصادي.



من جهته، أكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر"EBRD" خالد حمزة، أن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، يستهدف 200 سيدة من 11 قرية متاخمة لبحيرة قارون بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، من خلال تدريبهن وعمل الزيارات التعليمية لهن، وتعريفهن بالشمول المالي والرقمنة، وآليات التسويق، وريادة الأعمال، وسلسلة القيمة، ومصادر التمويل، وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة، خاصة التى تتصل بالبيئة الفيومية الزراعية والسياحية وصيد الأسماك، وما يتبعها من الأنشطة والحرف اليدوية، وما يتصل بها من الأنشطة التجارية المختلفة، مع التركيز على القطاع الخاص، والعمل على تسهيل الحصول على الاستشارات الفنية والائتمانية للفئات المستهدفة لتنفيذ المشروعات.



وأوضح، أن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، يأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار"EBRD"، مع مراعاة تأثير تلك المشروعات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، في ظل وجود تحديات للشمول الاقتصادى لها، مشيراً إلى أن البنك يعمل لتقليل فجوة الشمول المالي بمصر، موضحاً أن البنك نفذ 70 مشروعاً تهتم بالشمول الاقتصادي منذ عام 2013 حتى الآن، بتكلفة بلغت 3,5 مليار يورو، ضمن مشروعات استثمارية بقطاعات مختلفة نفذت بمختلف محافظات مصر، بقيمة 12 مليار يورو في الفترة نفسها، كونها الدولة الأكبر في شرق وجنوب البحر المتوسط.