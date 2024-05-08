عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب: بدء المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بأسوان والشرقية غدا

صدى البلد

تبدأ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، غدًا الخميس ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظتي أسوان والشرقية ، للعام الحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ، علي مدار يومي الخميس والجمعة . 


وذكرت الوزارة في بيان رسمي مساء اليوم أن القوافل التعليمية ستقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" .


وتستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات ( أسوان ، الشرقية ،الفيوم ، أسيوط ، مطروح ، الدقهلية ) والوصول إلى 300 ألف طالب وطالبة ،بالإضافة الي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة ، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية "زووم" لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-