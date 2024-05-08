وزارة الشباب: بدء المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بأسوان والشرقية غدا

تبدأ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، غدًا الخميس ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظتي أسوان والشرقية ، للعام الحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ، علي مدار يومي الخميس والجمعة .



وذكرت الوزارة في بيان رسمي مساء اليوم أن القوافل التعليمية ستقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" .



وتستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات ( أسوان ، الشرقية ،الفيوم ، أسيوط ، مطروح ، الدقهلية ) والوصول إلى 300 ألف طالب وطالبة ،بالإضافة الي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة ، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية "زووم" لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .