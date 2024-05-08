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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجانا.. صحة الدقهلية: الكشف الطبي على 1528 مواطنا بمركز شربين

صدى البلد

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1528 مريضا خلال القافلة الطبية العلاجية التي نظمته المديرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قرية أم الرزق مركز شربين.

وأوضح شريف أن القافلة ضمت 11 عيادة منها عيادتان للأطفال وعيادتان للباطنة وعيادة لكل من الأسنان والأنف والأذن والجراحة والجلدية والرمد والعظام والنساء وتنظيم أسرة فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وأشار إلى أنه تم إجراء 258 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و74 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ94 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. 

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و100 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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