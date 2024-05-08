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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات من غزو رفح

صدى البلد

نشرت قوات الإحتلال الإسرائيلية لقطات تظهر عملياتها العسكرية الأخيرة في مدينة رفح بغزة، حيث تحركت للسيطرة على الجانب الغزاوي من معبر رفح. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم ضرب ما لا يقل عن 100 هدف خلال العملية.

وتقدم اللقطات التي تم نشرها لمحة عن كثافة عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح، وتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الصراع المستمر. يؤكد جيش الإحتلال الإسرائيلي سيطرته على جانب غزة من معبر رفح والتزامه بتأمين المواقع الإستراتيجية الرئيسية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 30 من مقاتلي حماس في الأيام الأخيرة.

ويأتي نشر هذه اللقطات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يشارك الجانبان في الأعمال العدائية المستمرة. وتعكس تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلي في رفح تصميم إسرائيل على مواجهة ومواجهة التهديدات التي تشكلها  حماس، والتي لا تزال تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للبلاد.

وبينما تهدف العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الإحتلال الإسرائيلي في رفح إلى إضعاف قدرات حماس وحماية المصالح الإسرائيلية، فإنها تثير أيضاً المخاوف بشأن الأثر الإنساني على السكان المدنيين في غزة. ومع استمرار النزاع، يجب أن تظل الجهود الرامية إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية أولوية لجميع الأطراف المعنية.

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