طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير الفراخ المشويه في الفرن.

المكونات

تتبيلة البهارات والبصل

مكونات التتبيلة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة ورق لورا مطحون

ربع معلقة حبهان مطحون

عصير ليمونة

ربع ملعقة جوزة الطيب مبشورة

بصلة متوسطة أو كبيرة حسب حجم الدجاجة

ح حبة طماطم مبشورة

ملعقتى زيت نباتي

تحضير تتبيلة البهارات والبصل

فى طبق عميق نخلط مكونات التتبيلة جيدًا أو نضربها فى الخلاط ثم نحشى بها الدجاجة

كيفيه حشو الدجاجه

نغسل الدجاج جيدًا ثم نتركها تجف من الماء

نفرك الدجاجة من الداخل و الخارج بالملح والفلفل الأسود ويمكن أن نفركها بالتتبيلة أيضًا حسب رغبتنا

نستخدم أصابعنا لفتح مجال بين الجلد واللحم لحشو الدجاج بالتتبيلة

نحشى الدجاجة بين الجلد واللحم بالتتبيلة ونضع ما يتبقى من التتبيلة فى قلبها، ونفرك به اللحم من الداخل جيدًا ثم نضم أرجل الدجاجة جيدًا ونربطها كى تحتفظ بهذا الشكل أثناء الشى او الطهي

نضعها فى الفرن على نار متوسطة حتى تنضج جيدًا

(حسب الرغبه) لو حابه طعم الفحم :_ نولع فحمه ونضعها داخل وعاء الشي ونغلق باب الفرن خمس دقايق قبل خروج الفراخ

وبالف هنا