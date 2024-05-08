أمطار حتى الإثنين.. الأرصاد السعودية تحذر من بعض الظواهر الجوية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل، تصحبها رياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم.

وذكر المركز في بيان أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال هذه الفترة، في كل من: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية؛ وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين الموافق 13 مايو الجاري.

كما حذر من بعض الظواهر المصاحبة للأمطار، على غرار جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى رياح مثيرة للأتربة والغبار.