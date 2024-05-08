ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني بالبطولة الإيطالية المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى الدور الثاني الـ"64" بالبطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 80 عالميًا، على نظيرتها الكرواتية بيترا مارتيش، المصنفة رقم 81 عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2 في مباراة الدور الأول "128" والتي أقيمت، اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة و15 دقيقة.

وتوقفت المباراة اليوم لأكثر من ساعة، بعد تقدم ميار شريف بالمجموعة الثانية بواقع 5-1، واقترابها من حسم المباراة لصالحها.

وتواجه ميار في الدور المقبل، الإيطالية جاسمين باولينى، المصنفة رقم 12 عالميًا، التي لم تخض غمار منافسات الدور الأول وصعدت مباشرة للدور الثاني.

وتقام البطولة في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 6 وحتى 19 من شهر مايو 2024.