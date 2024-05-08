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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بزيادة إنتاج 45%.. تعليم الإسكندرية تتجه لتصنيع الزي لطلاب 1000 مدرسة فنية

صدى البلد

بحث الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، آليات تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني، للتأكيد على مضاعفة المجهود وتحقيق أعلى معدلات تصنيع الزي المدرسي لمدارس التعليم العام ومضاعفة أعداد المدارس المتعاقدة في العام الماضي.

 جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام.


وأكد أبوزيد أن تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني يأتي في إطار خطة الدولة ونهج الوزارة لاستثمار مشروع رأس المال وكافة المعدات والماكينات الموجودة بالمدارس والتي تضاهي ماكينات وآلات أضخم مصانع القطاع الخاص، وكذلك تشغيل طلاب التعليم الفني واستثمار طاقاتهم الشابة وتحقيق معدلات إنتاج بجودة متميزة.


وشدّد مدير المديرية في تعليماته أن تعليم الإسكندرية تتجه لتصنيع الزي المدرسي لطلاب 1000 مدرسة على الأقل بما يزيد عن معدلات العام الماضي بنسبة 45 %، وكذلك ضرورة قيام اللجنة المشكلة بمراجعة كفاءة الماكينات لتحديد الكميات المناسبة ومراعاة جودة المنتج.


وأكد أن الزي المُصنع بالمدارس يأتي بأسعار تنافسية في إطار خطة تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وذلك من خلال إشراف اللجنة المشكلة من المديرية وتوجيه عام الملابس وجميع المختصين، مؤكدًا على الالتزام التام بالمواعيد المحددة للتسليم للمدارس والتزام المدارس بكافة بنود التعاقد.
 

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