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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لـ«حياة كريمة» وافتتاح منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادي الجديد

صدى البلد

تابعت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الأربعاء، عمل القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبدالناصر صالح رئيس المركز.

واطمأنت نائب المحافظ على عمل العيادات المختلفة، ووجّهت شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظى برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى غد الخميس في 7 تخصصات هي (جراحة- عظام - نساء وتوليد - أطفال - باطنة - جلدية - أسنان)، بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات. 

وشهدت القافلة، الكشف على 270 حالة حتى الآن بالتخصصات المختلفة وتحويل 4 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

وفي سياق متصل، افتتحت نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز باريس.
وأشادت نائب المحافظ بأعمال التوسعة والتطوير التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 200 الف جنيه، شملت تجديد الواجهات وإنشاء ممرات دخول وخروج للرجال والسيدات لتنظيم الحركة ومنع التزاحم، بالإضافة لتجهيز المنفذ لتشغيله بالطاقة الشمسية كأول منفذ من نوعه يعمل بالطاقة النظيفة. وأكّدت نائب المحافظ على الإعلان عن السلع المتوفرة من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك وأسعارها بشكل مستمر للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما تفقدت نائب المحافظ مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية للمركز؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وفي السياق ذاته، تواصل المراكز التكنولوجية فى الوحدات المحلية لمراكز محافظة الوادي الجديد الإدارية الخمس، تلقي ملفات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لليوم الثاني، وسط متابعة ميدانية من رؤساء المراكز لسير العمل، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين.

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