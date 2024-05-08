محافظ دمياط: مشروعات صحية جديدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن القطاع الصحي يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومي للمحافظة؛ بما يسهم في دعم تلك المنظومة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها محافظ دمياط بعدد من المشروعات بقطاع الصحة، استهلتها بافتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وأيضًا قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.

واستمعت المحافظ- خلال الافتتاح- إلى شرح تفصيلي عن قسم الغسيل الكلوي، والذي يغطي الحالات من الأطفال تحت سن 18 عاما؛ للتخفيف عن كاهل الأهالي في السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الجلسات لأطفالهم، وتضمن القسم 6 أسرة مزودة بماكينات للغسيل الكلوي، حيث يستوعب إجراء جلسة الغسيل لـ20 طفلا يوميًا، بواقع 3 آلاف جلسة سنويًا.

وحرصت المحافظ، على إهداء الأطفال باقات الزهور، وتواصلت معهم؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.