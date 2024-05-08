الميدان مترابط .. حماس : المقاومة متمسكة بشروطها ومطالبها

أكد ممثل حركة حماس في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي، أن حماس لا تُناور عندما تذهب إلى جولات المفاوضات بل وتريد أن توقف حرب الإبادة على شعبنا وتتعامل بمسؤولية عالية بناء على المطالب التي حددتها والتي تتمثل بوقف العدوان وصولا إلى الإغاثة والإعمار.

وقال ممثل حركة حماس في لبنان : نتنياهو لم يحقق شيئاً من أهدافه وفشل فشلاً ذريعاً وكل ما فعله قتل المدنيين وتدمير غزة.

وأضاف عبد الهادي: العدو في مأزق حقيقي وحتى الإدارة الأميركية التي تدعمه في مأزق حقيقي، وبالرغم من الألم الكبير الذي يعتصر قلوبنا لما قدم شعبنا من تضحيات إلا أن الموقف العام لصالح المقاومة.

وتابع عبد الهادي: المقاومة متمسكة بشروطها ومطالبها على وقع قناعتها بأن الميدان متماسك؛ فالانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وغيرها عناوين لا يمكن المساس بها.

وختم ممثل حركة حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي: المقاومة معنية بالدفاع عن شعبها في كل مراحل العدوان ودخول رفح لن يكون نزهة للعدو.