البرغوثي: المنطقة على شفا حفرة وانفجار هائل حالة استمرار قصف رفح |فيديو

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن المنطقة على شفا حفرة، وما يقع في غزة ورفح مجـ.ـزرة وحشية لا سابق لها، وقد يؤدي ما يحدث إلى انفجار هائل في المنطقة، وانفجار الجبهة الشمالية في لبنان، واليمن ومشاكل في العراق، وأمريكا ستدفعه ثمنًا هائلًا وإدارة بايدن عرفت أنه لا يمكن لها إنقاذ نفسها في الانتخابات القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، أن حماس وافقت وإسرائيل تراجعت ونتنياهو نصاب، ويسعى لإطالة أمد الحرب بحثًا عن معجزة.

وذكر أن المقاومة صامدة وستقوم بالصمود، وهناك ثورة عالمية كبرى، وعليها أن تتصاعد للجم العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: "أناشد العرب أن ما يحدث يضر بمصالح الجميع.. انفجار بالمنطقة سيؤثر على الجميع".