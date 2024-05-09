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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا "جيشنا على الحدود".. مجلس الوزراء: لن يكون هناك تخفيف لأحمال الكهرباء بعد هذه الساعة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من الالتحاق بالمعسكر القادم لمنتخب مصر.

 

الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي ونقوم حاليا بمراجعة شحنات أخرى.
 

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب قرر منذ أسبوعين إبداء مرونة في المفاوضات عدا «نتنياهو»
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الحرب أجمع قبل أسبوعين على إبداء مرونة في المفاوضات، لكن نتنياهو تراجع عن ذلك منفردا.
 

حماس: تمت إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين
أعلنت حركة حماس، أنه جرى إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين.
 

لا أمان للجماعة الإرهابية.. أحمد موسى يفضح الإخوان على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

مجلس الوزراء: لن يكون هناك تخفيف لأحمال الكهرباء بعد هذه الساعة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تعديل جدول تخفيف الأحمال للكهرباء؛ ليصبح من الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء؛ وذلك لمراعاة حاجة الطلاب للكهرباء خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 

 

أحمد موسى عن مركز تكوين: الدولة لن تسمح بحدوث شيء ضد الأديان
علق الإعلامي  أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل اقتحمت الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ومصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة.
 

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري متواجد عند آخر نقطة بالحدود المصرية الشرقية؛ لحفظ الأمن القومي المصري.
 

أحمد موسى: «حدودنا مؤمنة.. والجيش المصري في كل مكان»
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يثق في قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي المصري.
 

البيت الأبيض: محادثات القاهرة الخاصة بالهدنة تسير بشكل جيد
أكد البيت الأبيض، أن محادثات القاهرة الخاصة بالهدنة تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الرئيس بايدن يثق في فريقه.
 

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