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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن وحدات من أفرع القوات المسلحة السعودية وصلت  إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات "إيفيس 2024"، والذي سينفذ في مدينة إزمير، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجرى تنفيذ التمرين على مرحلتين رئيسية تتمثل الأولى في تمرين مركز القيادة بمركز الحرب متعدد الجنسيات في إسطنبول، ومركز التدريب المشترك للقيادات في أزمير، والمرحلة الثانية التمرين الميداني بمعسكر كارتال في مدينة أزمير.

وشدد  رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، أن وحدات القوات المسلحة ستُشارك خلال التمرين في تنفيذ عمليات قوات خاصة برية وبحرية باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة والمتنوعة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار ما تحظى به القوات من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة لتطوير قدراتها وتعزيز مكانتها وحضورها على مستوى التنظيم والتدريب والتسليح.

وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات بين قوات الدول المشاركة، والتدريب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، ورفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، مبيناً أن الوحدات المشاركة ستُنفذ العديد من المناورات الميدانية، وتشتمل على عمليات الإنزال البحري، والبحث والإنقاذ، والتصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة، إلى جانب الرماية بالأسلحة الخفيفة باستخدام الذخيرة الحية.

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