متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يشتبكون مع الشرطة في جامعة أمستردام

اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة في أمستردام بهولندا، اليوم الأربعاء، بعد أن أقاموا حواجز لإغلاق أحد مداخل جامعة أمستردام.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، تعهد المشاركون في الاحتجاج بالبقاء في أماكنهم حتى تقطع المؤسسة جميع علاقاتها مع إسرائيل.

تعكس الاحتجاجات الحالية في هولندا، نظيرتها الجارية حاليًا في كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة وتلك الموجودة في الولايات المتحدة والتي أدت إلى اعتقال حوالي 2500 شخص.

وقالت جامعة أمستردام إنها قررت استدعاء الشرطة بسبب مخاوف أمنية. كما أبلغ السكان المحليون عن شعورهم بعدم الأمان.

أضافت أن الفصول الدراسية في أحد أقدم مباني الجامعة لا يمكن أن تستمر بسبب الاحتجاج. وحثت الجامعة جميع المحتجين على المغادرة، وقالت إنها تواصل الاجتماع مع المتظاهرين لمحاولة التوصل إلى اتفاق.