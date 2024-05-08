مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أمريكا بدأت تشعر بالعُزلة.. وعليها إعادة النظر

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن هناك جهودًا كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، في ظل التعاطف الدولي والعالمي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON": "وحدات الصف العربي الحالي لا مثيل لها منذ بدء عملي في الأمم المتحدة".

وتابع: "نسعى لقرار للحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، ونطالب مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، وعلى أمريكا إعادة النظر، وخاصة أن حلفاء الولايات المتحدة الامريكية سيصوتون لهذا القرار".

وأشار ماجد عبد الفتاح إلى أن أمريكا بدأت تشعر بالعزلة، وهناك تغير جذري في تعاملاتها.