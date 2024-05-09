لهذه الأسباب.. سيقل أعداد الملتحقين بكليات الحقوق والآداب والتجارة.. تفاصيل

توقع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، بعزوف طلاب الثانوية العامة 2024 عن الكليات النظرية وخاصة الاداب والحقوق والتجارة، والاتجاه إلى الكليات التطبيقية التكنولوجية التي تواكب سوق العمل العالمي والمحلي.



لهذه الاسباب انخفاض اعداد الملتحقين بالكليات النظرية مثل الحقوق والاداب والتجارة

وأضاف الدكتور مجدي حمزة، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن كليات الاداب والحقوق والتجارة ليست المستقبل نظرا للاعداد الكبيرة من الطلاب والخريجين الذين يبحثون عن فرصة عمل في اي قطاع من القطاعات التي ليس لها اي علاقة بالمجالاتهم، لافتا إلى أن قبول طلاب من الثانوية العامة 2024 في هذه الكليات يزيد من اعداد البطالة.

وأوضح إن هناك توجها لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية ومنها أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

كليات جديدة في تنسيق الجامعات 2024

وتابع الخبير التربوي، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة، فهناك مهارات جديدة توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، بالاضافة إلى الجامعات الدولية التي لها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.



وأشار الدكتور مجدي حمزة، إلى ضرورة تخفيض اعداد الطلاب من كليات الحقوق والتجارة والاداب، سوء عن طريق رقع تنسيقها او تحديد اعداد الطلاب الملتحقين بها.

