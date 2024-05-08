وزير الأوقاف: توزيع 134 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع القادم

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الأسبوع القادم ستنطلق عملية توزيع 14 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والمنيا، وبورسعيد، والإسماعيلية ).

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أنه سيتم أيضا توزيع 120 طنًّا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، ومطروح، وبورسعيد، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء )، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.