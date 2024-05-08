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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

عبد الفضيل شوشة يبحث تطبيق كارت الفلاح بسيناء: الدولة مهتمة بالمزارعين

دكتور محمد عبدالفضيل
دكتور محمد عبدالفضيل شوشة

أكد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بمواطني محافظة شمال سيناء، خاصة المزارعين والفلاحين.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع لجنة كارت الفلاح التي ضمت كلا من، أنور عيسى رئيس الإدارة للمديريات ومستشار وزير الزراعة، المهندس محمد أحمد أبو العز مسؤول منظومة كارت الفلاح، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، عبدالحليم لاشين نقيب الزراعيين بشمال سيناء، لمناقشة تطبيق منظومة كارت الفلاح، إلى جانب دور وزارة الزراعة في دعم المزارعين واستخراج كارت الفلاح بشمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ودخولها ووصولها للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة.

وكارت الفلاح يستخدمه المزارعون للحصول على الأسمدة المدعمة من الدولة , ويوجد على كارت الفلاح البيانات المطلوبة من المساحة المنزرعة وتحديد كمية الأسمدة المتاحة، ويستخدم أيضا فى استقبال الدعم المقدم من الدولة وحصيلة توريد القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى .

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