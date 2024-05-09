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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: «حدودنا مؤمنة.. والجيش المصري في كل مكان».. الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تحديثات خطة تخفيف الكهرباء.

 

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ السلطة الفلسطينية تحذر دائما من الإبادة الجماعية وعملية الضغط على السكان للتهجير، مشددًا على أن كلا الموضوعين مرفوض تماما.

 

محمد فضل: إمام عاشور وقع للأهلي عندما كان لاعبا في حرس الحدود

أكد محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي بمن حضر قولا واحدا، بغض النظر عن الأسماء وجماهير النادي الأهلي عظيمة.

 

رئيس بلدية رفح: نحن أمام كارثة إنسانية وصحية.. ولا وجود لأي مساعدات

قال رئيس بلدية رفح، الدكتور أحمد الصوفي، إن المدينة تقف على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه منذ 3 أيام لم تدخل أي مساعدات لغزة، ونحن في كارثة إنسانية وصحية.

 

تامر أمين يهاجم الزمالك بسبب شيكابالا.. ويواسي أفشة |فيديو

وجّه الإعلامي تامر أمين، رسالة للاعب الدولي محمد مجدي افشة، خاصة بعد أزمته الأخيرة داخل القلعة الحمراء في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أفشة لاعب كرة قدم كبير وله مكانة طيبة بين جماهير الكرة المصرية.

الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي ونقوم حاليا بمراجعة شحنات أخرى.

 

أحمد موسى: «حدودنا مؤمنة.. والجيش المصري في كل مكان»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يثق في قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي المصري.

 

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد

قال مصدر رفيع المستوى، إن الوفد الأمني المصري أكد لكل الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتسليم الرهائن، خطورة التصعيد، وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.

 

هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟ نصر سالم يحسم الأمر

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

أحمد موسى غزة قطاع غزة رفح اخبار التوك شو

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