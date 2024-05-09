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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

محمد فرج و لينة الطهطاوي
محمد فرج و لينة الطهطاوي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بفستان ملفت| ريم البارودي تستقبل الصيف بإطلالة عصرية

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بالصيف على أحد الشواطئ.

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

حرصت  المذيعة  لينة الطهطاوي خطيبة البلوجر محمد فرج على مشاركة متابعيها عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من عقد قرانهما.

5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

رائحة الفم الكريهة، هي مشكلة فموية منتشرة يواجهها العديد من الأشخاص وتؤثر بشكل مباشر على احترام الذات، على الرغم من أنه من الشائع تجربة رائحة الفم الكريهة في الصباح، إلا أن رائحة الفم الكريهة المزمنة قد تشير إلى مشاكل صحية أعمق، وقد ينشأ من مجموعة من الأسباب المختلفة، بما في ذلك عدم وجود نظافة جيدة للفم ومشاكل طبية غير مشخصة. ومع ذلك، يمكن اعتماد العديد من الطرق الطبيعية لمنع رائحة الفم الكريهة، وهي آمنة وفعالة، وتمكنك من الحفاظ على صحة الفم المثالية.

أنيقة ومحتشمة ....الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها تواجدها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

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