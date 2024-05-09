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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوسف الحسينى: مصر أكثر دولة في العالم تعاملت مع هذا الكيان.

يوسف الحسينى: مصر أكثر دولة في العالم تعاملت مع هذا الكيان المحتل

صدى البلد

قال الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر لديها خبرة كبيرة في القضية الفلسطينية ولديها حنكة للتعامل مع الكيان نتيجة خبرة وخبرات مسبقة وتعامل علي مدار سنوات طويلة ودائما ما يشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هيا قضيتنا المحورية والمركزية أمام العالم كله ومصرلديها خبرة للتعامل مع تلك الأزمات.

 

وأوضح يوسف الحسيني، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن مصر تعاملت مع الاحتلال الاسرائيلي ومصر الدولةالوحيدة التي وقفت تحارب اسرائيل في 48 و56 حتى وصولا ل67 وحرب الاستنزاف ثم نصر اكتوبر 73، ثم استكملت مسار المفاوضاتوالملف التفاوضي فلسطين، موضحا أن الملف هو صرع عربي صهيوني.

 

وأشار يوسف الحسيني، أن ملف فلسطين هو الملف الأساسي في الصراع العربي الصهيوني، قائلا: "الصهيونية تريد ابتلاع مصر والاردنوسوريا والمنطقة العربية بأكملها فالقضية صراع مع المنطقة وشعوبها والبلد التى عندها تراكم وقدرة في هذا هي مصر، مؤكدا أن لدينامفاوض مصري محترف على أعلى درجات الاحتراف بمفاوضات الهدنة.

 

وتابع: "المفاوض المصري محترف وبعض المفاوضين يكادوا يكونوا هواة والمفاوض الامريكي معظمه في السنوات الاخيرة هواة في العديد منالملفات وليس ملف الصراع العربي الاسرائيلي فقط".

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