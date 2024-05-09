«رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في ثاني لقاءات نصف نهائي السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في ثاني لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويّّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 76-71.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 18-13، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 38-29، وقام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات لتسجيل المزيد من النقاط، ليستمر التقدم بنتيجة 60-49، ثم استمرت السيطرة في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 76-71 لصالح الفريق.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الزمالك بنتيجة 79-60 في نصف نهائي دوري السوبر.



