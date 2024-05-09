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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خيبة أمل.. أول تعليق من توخيل على توديع دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

عبر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن غضبه الشديد بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بايرن لخسارة درامية أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي الذي أقيم على ملعب البيرنابيو، بعدما كان متقدما بهدف.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة لشبكة DAZN: "الأمر مؤلم وسيتطلب بعض الوقت للتعافى، ولكن على الجانب الآخر هذه هزيمة قدمنا خلالها كل شيء على أرض الملعب".

وأضاف توخيل: "بالطبع من الصعب تقبل الأمر، هذا جزء من الحقيقة لكن لا نشعر بالندم، وعلى جانب آخر كان هناك الكثير من الإصابات والتغييرات والكثير من الإصابات العضلية، بدأنا المباراة بأربعة لاعبين في الأمام وأنهينا اللقاء بمغادرتهم جميعا".

وفي تصريحات أخرى نقلتها محطة بي إن سبورت قال توخيل: "نشعر بخيبة أمل وغضب كبيرين بسبب القرار الأخير للحكم الذي أطلق الصافرة دون التأكد من تواجد اللاعب في وضع التسلل أم لا، من الصعب تقبل هذا القرار".

وواصل: "حينما تتقدم في النتيجة أمام الريال، يجب أن تكون منتبهًا لآخر دقيقة ولا تكتفي بـ88 دقيقة، الأمر اليوم كان غريبًا، فالخطأ وقع من رجل لم نعهده يرتكب الأخطاء في السابق (نوير)، ونجحوا بدورهم في التسجيل في الدقائق الأخيرة".

وأكمل: "لكن هناك قرار كارثي من الحكم، هذا أمر لا يمكن أن يحدث في مباراة بتلك القيمة، لا يوجد أعذار، الحكم المساعد اعتذر عن الخطأ، ولكن الخطأ مزدوج".

وأتم: "لا يمكن أن ترفع الراية دون التأكد، وكذلك الحكم يعرف أن هناك فرصة للتسجيل، لا أتقبل هذا القرار".
 

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