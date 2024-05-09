لو مريض سكر.. مارس هذا التمرين لصحتك وسلامتك

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المهم أن تتناول الحذر وتستشير طبيبك قبل ممارسة أي نشاط بدني جديد. ومع ذلك، بالعموم، النشاط البدني من الأمور المهمة لصحة وسلامة المصابين بمرض السكري. يمكن أن يوفر التمرين العديد من الفوائد، بما في ذلك:

أمور مهمة لصحة وسلامة المصابين بمرض السكري

تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم: يساعد التمرين البدني في زيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد على تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم. قد يحتاج المرضى المعالجين بالأنسولين إلى ضبط جرعاتهم وجدولهم الغذائي قبل وأثناء التمرين.



تقوية القلب والأوعية الدموية: يمكن أن يساعد التمرين البدني في تقوية القلب والأوعية الدموية، وبالتالي تحسين القدرة على التحمل البدني وتقليل خطر الأمراض القلبية المرتبطة بالسكري.



التحكم في الوزن: يمكن أن يساعد التمرين البدني في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، وهو أمر مهم لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم وتحسين التحكم في السكري.



تحسين المزاج والعافية العامة: يمكن أن يساعد التمرين البدني في تحسين المزاج والحد من التوتر والقلق، ويساهم في الشعور بالعافية العامة.



مع ذلك، يجب أن تتبع بعض النصائح العامة عند ممارسة التمرين كمريض سكري:

تأخذ إجراءات احتياطية لمنع حدوث تغيرات حادة في مستويات السكر في الدم، مثل فحص مستويات السكر قبل وبعد التمرين وتناول وجبة خفيفة إذا كانت مستويات السكر منخفضة قبل التمرين.



احرص على البقاء متحمسًا ومتابعة أعراضك بدقة أثناء ممارسة التمارين واستشر طبيبك إذا كنت تلاحظ أي تغيرات غير طبيعية.



احرص على البقاء متنوعًا في تمارينك وتجنب الجهد المفرط أو التمارين المتكررة لنفس المجموعات العضلية.



تأكد من ارتداء معرف تحذيري للسكري أو حمل هواتف محمولة أو مصدر للسكر فيحالة حدوث نقص حاد في مستويات السكر في الدم.



أخيرًا، أنصحك بمراجعة طبيبك للحصول على توجيهات محددة لحالتك الصحية والتأكد من أن النشاط البدني مناسب وآمن بالنسبة لك.