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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو عديت الأربعين.. طرق الوقاية من مرض السكري المرتبط بالعمر

طرق الوقاية من مرض
طرق الوقاية من مرض السكري المرتبط بالعمر

يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. عند تجاوز الأربعين  ومع ذلك، هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من مرض السكري المرتبط بالعمر:

 طرق الوقاية من مرض السكري المرتبط بالعمر

اتباع نظام غذائي صحي: ينصح بتناول وجبات متوازنة تتضمن الألياف الغذائية والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. قلل من تناول الأطعمة غير الصحية مثل الدهون المشبعة والسكريات المضافة.
ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع، ورياضة القوة، والتمارين الأيروبيك. يوصى بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.
الحفاظ على وزن صحي: حافظ على وزن صحي ومناسب للطول. إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن، فقد يكون من الجيد العمل على خسارة الوزن بشكل تدريجي وصحي.
الحد من التوتر وإدارة الضغوط النفسية: حاول تقليل التوتر والضغوط النفسية من خلال الاسترخاء وممارسة التقنيات مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.
الفحص الدوري: قم بإجراء فحوصات دورية لمراقبة مستويات السكر في الدم وتقييم عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالسكري. ينصح بإجراء فحص السكر في الدم بانتظام وفقًا لتوصيات الطبيب.
الامتناع عن التدخين: إذا كنت مدخنًا، فالتوقف عن التدخين يعتبر خطوة مهمة في الوقاية من مرض السكري والحفاظ على صحة عامة أفضل.
مهم جدًا أن تستشير الطبيب الخاص بك للحصول على توجيهات شخصية وتوصيات ملائمة لحالتك الصحية الفردية.

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