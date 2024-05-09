أول تعليق من أنشيلوتي بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد صعود فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة وبوروسيا دورتموند.

وأضاف كارلو أنشيلوتي في تصريحات من المؤتمر الصحفي بعد مباراة بايرن ميونخ، سعيد للغاية بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وقدمنا مباراة جيدة للغاية أمام بايرن ميونخ ونستحق التأهل للمباراة النهائية.

وتابع كارلو أنشيلوتي: "ريال مدريد سيطر على المباراة بالكامل وكنا الطرف الأفضل ولكن تسجيل الأهداف تأخر ولكن الأهم هو الصعود للمباراة النهائية".

واستكمل كارلو أنشيلوتي: "بعد تسجيل بايرن ميونخ للهدف الأول له في المباراة عدنا للمواجهة وتمكنا من السيطرة وكنا الطرف الأفضل حتى النهاية، وما يحدث في البرنابيو هو امر معتاد وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة وهذا هو ريال مدريد".

وواصل كارلو أنشيلوتي: "أشكر مشجعي ريال مدريد على الدعم الكبير خلال مجريات المباراة ومعهم يمكننا فعل أشياء غير متوقعة كما حدث أمام بايرن ميونخ، وكان هناك ثقة وإيمان في الصعود رغم تأخر الوقت، وأشكر خوسيلو على ما قدمه في الدقائق القليلة".

وأشار كارلو أنشيلوتي: "على الرغم من أن خوسيلو لا يلعب كثيراً ولكنه مهاجم رائع ولديه طاقة كبيرة ويعرف خصائص ريال مدريد، وسعيد بالتأهل للمباراة النهائية ولدينا أيام رائعة مع مشجعينا".

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته: "أشكر اللاعبين على ما قدموه ولدي أفضل قائمة لاعبين داخل ريال مدريد وفي مسيرتي التدريبية بالكامل، وكان لدينا العديد من الغيابات الهامة داخل الفريق".