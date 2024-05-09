النقل: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع الستوم الفرنسية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2023/2022. وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول للمترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط انتاجها خلال زيارته لمصانع شركة الستوم بفرنسا الاسبوع الماضي و اكد الوزير على الأهمية البالغة لتطوير الخطين الاول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو افضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية و الإهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي له مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.