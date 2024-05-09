بايدن: ما فعلته إسرائيل مؤخرًا في رفح يسبب مشاكل لمصر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتصرفات جيش الاحتلال الأخيرة عند معبر رفح البري، يسبب مشاكل لمصر.

وأوضح بايدن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن": "تصرفات إسرائيل في رفح لم تتجاوز بعد الخط الأحمر المتمثل في دخول المناطق المكتظة بالسكان، حتى لو تسببت أفعالها في توترات في المنطقة".

وأضاف: "لم يذهبوا إلى المراكز السكانية. ما فعلوه كان على الحدود مباشرة. إنه يسبب مشاكل في الوقت الحالي، فيما يتعلق بمصر، التي عملت بجد للتأكد من أن لدينا علاقة ومساعدة".

وقال: “سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا”. "لكن هذا خطأ. لن نفعل ذلك – لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية”.

وأكد أنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.

وتابع: "لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح - فهم لم يذهبوا إلى رفح بعد - إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخياً للتعامل مع رفح، للتعامل مع هذه المشكلة”.

