طارق فهمي: تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط المصري بالأمور لبر الأمان

طارق فهمي: تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط المصري بالأمور إلى بر الأمان

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه يجب عدم التعجل بشأن نتائج مفاوضات إطلاق النار في غزةفهناك تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط المصري بالأمور إلى بر الأمان في هذه المفاوضات.

أضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى التليفزيون المصري، الأمور تمضي بصورة جيد في المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وتابع طارق فهمي أن الحديث عن بعض النقاط المحددة ومنها احتمالية دمج بعض المراحل والحديث عن أعداد النازحينوبعض النقاشات حول تقليل عدد المحتجزين من 33 إلى 18 وتأجيل أمر الجثامين إلى المرحلة الثانية من الجانب الإسرائيلي، وهناك نقاط تفصيلية تحتاج إلى تمهل في التناول.

وأوضح: "المقترحات المصرية والخطة المصرية التي تمضي عبر 3 مراحل يمكن أن تصل بنا في النهاية إلى ما أستهداف فكرة حل الدولتين ووقف كامل لإطلاق النار ومشروعات الإعمار.

وأشار إلى أن الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركة والجانب الأمريكي، لأنه يعمل باحترافية ومهنية كبيرة فبهذا الإطار، وسيكون هناك توصل إلى اتفاق مع العلم أن هناك قوى متربصة لإفشال المفاوضات خاصة من الجانب الإسرائيلي".