قرار عاجل من النيابة في توزيع مسعف وسائق المخدرات بسيارة إسعاف بالهرم



قررت النيابة العامة بالهرم حبس مسعف وسائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج مخدرات في سيارة إسعاف عقب ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات نيابة الهرم أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورد إليها معلومات بقيام مسعف باستغلال سيارة الاسعاف التي يعمل عليها في توزيع مواد مخدرة على عملائه بمنطقة الهرم، فور جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة واعداد كمين نجح في القاء القبض على المسعف وسائق داخل سيارة الاسعاف وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

اعترف المسعف بتوزيعه المخدرات على المتعاطين والمدمنين بمنطقة الهرم مستغلا سيارة الاسعاف ستارا لنشاطه المشبوه، تم تحريز المخدرات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.