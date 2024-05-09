عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤول أمريكي سقوط 3 قذائف هاون، الأربعاء، بالقرب من موقع التفريغ المخصص للرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي لتوصيل المساعدات لسكان غزة.

وأكد في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "قذائف الهاون لم تسبب أي إصابات أو أضرار، وأن ليس من الواضح في هذه المرحلة الهدف من إطلاق القذائف".

ولفت المسؤول إلى أن "قذائف الهاون لم تلحق أضراراً بقسمي الرصيف"، مشيراً إلى أنهما "غير متصلين بساحل غزة في الوقت الحالي".

وبحسب الشبكة، "يظل الرصيف الذي سيتصل في النهاية بالساحل بعيداً عن الشاطئ، في حين يقع الرصيف العائم حالياً في ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اكتماله".

وقبل أسبوعين، سقطت قذائف هاون على المنطقة نفسها بالقرب من موقع تفريغ المساعدات الإنسانية التي ستنطلق من الرصيف، في هجوم "لا علاقة له بالرصيف" بحسب مسؤول أمريكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

الجنايات للمتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: باعتا جسديهما لمن يدفع

ترشيحاتنا

فضل ذو القعدة 1445.. 4 أسباب لتعظيم الشهر الحرام في أول أيامه

اليوم.. محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز

سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

الجنايات للمتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: باعتا جسديهما لمن يدفع

أدعية فك الكرب والهم في أول أيام ذو القعدة الحرام.. 7 كلمات مستجابة الآن

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تثير الجدل بفستان ملفت| صور

ابنة أصالة تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-