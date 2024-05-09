سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

أعلن مسؤول أمريكي سقوط 3 قذائف هاون، الأربعاء، بالقرب من موقع التفريغ المخصص للرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي لتوصيل المساعدات لسكان غزة.

وأكد في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "قذائف الهاون لم تسبب أي إصابات أو أضرار، وأن ليس من الواضح في هذه المرحلة الهدف من إطلاق القذائف".

ولفت المسؤول إلى أن "قذائف الهاون لم تلحق أضراراً بقسمي الرصيف"، مشيراً إلى أنهما "غير متصلين بساحل غزة في الوقت الحالي".

وبحسب الشبكة، "يظل الرصيف الذي سيتصل في النهاية بالساحل بعيداً عن الشاطئ، في حين يقع الرصيف العائم حالياً في ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اكتماله".

وقبل أسبوعين، سقطت قذائف هاون على المنطقة نفسها بالقرب من موقع تفريغ المساعدات الإنسانية التي ستنطلق من الرصيف، في هجوم "لا علاقة له بالرصيف" بحسب مسؤول أمريكي.