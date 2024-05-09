وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمة من الهند.



وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، كانا في مقدمة مستقبلي الحجاج فور وصولهم المطار.



وكان وزير النقل السعودي قد تفقد أمس أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، للوقوف على استعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام.



وفي إطار الجولة التفقدية التي تهدف إلى ضمان الجاهزية الكاملة لموسم الحج، اطلع ويزر النقل على سير العمل في محطة قطار الحرمين السريع، بالإضافة للقبة الهوائية لـ "سبل" في المدينة المنورة، التي تسهم في تسهيل عمليات المعالجة وضمان وصول الطرود بسرعة وكفاءة، بهدف تلبية احتياجات الحجاج وتقديم تجربة لوجستية سلسة وآمنة.

