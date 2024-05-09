"الأهرام": تحقيق الأمن الغذائي أساس استقرار الأمن القومى

أكدت صحيفة "الأهرام"، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن تحقيق الأمن الغذائي لكل مواطن، والحياة الكريمة، وتحسين مستويات المعيشة له على رأس أولويات القيادة السياسية .. مشيرة إلى أن تطوير القطاع الزراعي يمثل هدفا محوريا في خطط التنمية.



وأشارت الصحيفة من هذا المنطلق، إلى توجيه الرئيس السيسى أمس بالإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى للتنمية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على سبيل المثال، لافتة إلى أن هذه المشروعات لا توفر المحاصيل فقط لطعام المواطنين، وإنما هدفها أيضا زيادة الدخل الوطني، من خلال الصادرات الزراعية، التي شهدت نموا كبيرا في الآونة الأخيرة.



ورأت الصحيفة أنه قد يكون من المفيد في هذا الصدد، التذكير بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تنهض على العديد من المحاور، من بينها التوسع فى استصلاح الصحراء، وهو ما يوفر مزيدا من الرقعة الزراعية من ناحية، ويوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحويل الصحراء إلى مدن لامتصاص الكثافة السكانية المرتفعة في الدلتا.



ولفتت الصحيفة كذلك إلى عدد من البنود الإستراتيجية التي من بينها زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، وتقديم تسهيلات للمستثمرين للتوجه بأموالهم للاستثمار في هذا القطاع، ويضاف إلى ذلك، التوسع فى أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين، وبالتأكيد فإن زيادة المحاصيل الزراعية الصالحة للتصدير تمثل بندا من بنود إستراتيجية الأمن الغذائي الشاملة، سعيا إلى زيادة تنافسية صادراتنا الغذائية في الأسواق العالمية، وخاصة في المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بمميزات مرتبطة بالمناخ والتربة الزراعية وتوافر المياه.