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أخبار البلد

سويلم: أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين|صور

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع  المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة الموقف التحصيلى لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة لإستمرار النهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب .

كما تم عرض الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية ، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز السادة المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة ، حيث وافق الدكتور سويلم على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات علي أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الاداء .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع إتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .

كما أشار  إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .

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