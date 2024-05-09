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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر نموذج مثالي لأسواق التكنولوجيا الإفريقية

صدى البلد

 أكد "كريس سكينر" المستشار السابق  للأمم المتحدة والبيت الأبيض  : أن مصر تعتبر نموذجاً مثالياً  للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية الكبرى ،نظرًا لحجمها ومستوى التنمية الاقتصادية وتعدد اللغات والأديان بجانب تنوع ثقافتها. 

 واشار خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة  إلى إعجابه الشديد بالنمو والإمكانات التي يتمتع بها سوق التكنولوجيا المالية المصري، حيث ان نظرته للسوق المصري كان العامل الرئيسي في قراره بالانضمام كشريك مؤسس لشركة أمريكية ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية Fintech

 وقال  نستعد للتوسع في مصر والسودان خلال العام الحالي 2024 ،بالإضافة إلى النمو وفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2025. 

  جاء ذلك على خلفية اطلاق الكتاب الجديد لـ " كريس سكينر " والذي يحمل عنوان " المال الذكي". 

 

وبحسب أحدث إحصائيات البنك الدولي ، تصل نسبة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى 50% من تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

 ويؤكد ذلك الآفاق الكبيرة المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات جزء كبير من السكان الذين لا يستخدمون خدمات المدفوعات التقليدية ، وتشير تقارير أخرى إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا سيشهد نمواً ملحوظاً على مدار السنوات القادمة، ليصل إلى 3.45 مليار دولار بحلول 2026.

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