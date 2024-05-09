"الجمهورية": مصر تضع صوب أعينها المصلحة الوطنية الفلسطينية

أكدت صحيفة "الجمهورية"، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن مصر وهي تتحرك الآن في الإطار الدبلوماسي والسياسي تضع صوب أعينها المصلحة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولتبقى مصر السند الحقيقي والشقيقة الباقية لنصرة الحقوق العربية.



وأضافت الصحيفة أن مصر تواصل على مدار الساعة اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاجتياح الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية التي تعج بالمدنيين العزل الأبرياء، لافتة إلى استضافة القاهرة بالأمس لوفود ممثلين لحركة حماس والجانب الإسرائيلي لبحث تحقيق الهدنة المطلوبة لوقف هذا العدوان الآثم الذي خلف حتى الآن ما يقرب من 35 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 75 ألف مصاب.



وأكدت الصحيفة على أنه ورغم المواقف المتباعدة لكلا الطرفين وتمسك كل طرف بمواقفه إلا أن الجهود المصرية بمساندة بعض الأشقاء العرب والدول الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تسابق الزمن لوقف سيل هذه الدماء الفلسطينية الغالية على كل مصري وعربي.

