مدير إدارة الصف التعليمية بإحدى لجان الامتحانات: امنعوا الغش وبلاش الموبايل

تفقد ياسر عكاشة، مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، لجان امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمراحل الإعدادية.

ومر مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة على لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بمدرسة الصف الإعدادية، وتفقد لجان الامتحانات، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان وسألهن عن جودة ووضوح الورقة الامتحانية.

وشدد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، على رئيس الكنترول بضرورة الالتزام بتصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 يوميا بعد كل امتحان، مؤكداً ضرورة مراعاة الدقة في رصد الدرجات وتصحيح جميع الجزئيات حرصا على مصلحة الطلاب.

كما وجه مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، بتوفير مناخ مناسب في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بدون توتر وخوف حرصا على الطلاب.

وأكد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أنه في حالة حدوث شغب أو حالات غش داخل اللجان، لابد من التواصل علي الفور مع إدارة الصف التعليمية، مشددا على أهمية التصدي لحالات الغش والشغب بكل قوة وحزم.

كما شدد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 حتى لا يتعرض الطالب لفقد الامتحان والرسوب في المادة.

وشدد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أيضا على أهمية اتباع جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية حرصا علي مصلحة الطلبة، مع تجهيز غرفة العزل بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024