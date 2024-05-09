الفن مش حرام|الأب بطرس دنيال يكشف معايير اختيار الأفلام في مهرجان المركز الكاثوليكي

تحدث الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، عن معايير اختيار الأفلام في المهرجان مشيرًا إلى أن لجنة الاختيار لا تمانع بوجود مشاهد جريئة طالما لها سياق درامي.

وقال الأب بطرس دانيال خلال استضافته في برنامج صباح البلد عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير: "المركز الكاثوليكي له معايير خاصة".

وتابع الأب بطرس دانيال حديثه، وقال: "المهرجانات الأخرى بينظروا في اختيار الأفلام نظرة فنية، لكننا نحرص على إظهار أن الفن ليس حرامًا لأننا جهة دينية ولسنا ضد الفن ابدًا".

واستكمل رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما حديثه، وقال: "اختيار الأفلام في المهرجان الكاثوليكي من خلال لجنة الاختيار، ودعوتي للعروض الخاصة يسهل الكثير عليِ، ولا نمانع بوجود مشاهد جريئة طالما في سياق الدراما، وأن المشاهد مبنية على الخطأ والاعتراف بالخطأ".