تعرف على آخر التطورات والمستجدات من أمام معبر رفح البري

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل “إكسترا نيوز” في معبر رفح، إن وتيرة القصف الإسرائيلي شهدت زيادة، وتصاعدت الدانات المدفعية والقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ بزوغ شمس هذا الصباح، فكانت هناك غارات إسرائيلية كثيفة وتساقط من دانات المدفعية على شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الوضع هادئ الآن في الجانب الفلسطيني، والقصف الإسرائيلي متواصل لكن حدة القصف هي التي تزداد بين حين وآخر.

وأوضح أنه منذ مساء أمس كان هناك قصف إسرائيلي متواصل وعنيف على مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية، ثم تبع ذلك هدوء في حدة القصف حتى الخامسة صباحا، لكن مع بداية شمس هذا الصباح كان هناك قصف إسرائيلي عنيف من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية على الأشقاء الأبرياء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المعبر من الجانب المصري مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين، وعشرات من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية المصرية متواجدة أمام معبر رفح البري، وفي حالة تأهب قصوى لاستقبال المصابين والجرحى من الأشقاء في قطاع غزة.