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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

صدى البلد

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة الـ 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة ،بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولي الجانبين، في إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفدٍ وزاري رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها غداً الخميس.

 

ورافق رئيس الوزراء خلال استقبال نظيره الأردني بأرض المطار، حسن شحاتة، وزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعددٍ من كبار المسئولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعُزِف السلامان الوطنيان للأردن ومصر.

وخلال مراسم الاستقبال، رحب رئيس الوزراء بنظيره الأردني في بلده الثاني مصر، مُعرباً عن تطلعه لانعقاد ناجح للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يواكب ما تحقق من نجاحات على مدار الدورات الماضية لإنعقادها، باعتبارها اللجنة المُشتركة الأكثر انتظاماً، في ظل حرص قيادتي البلدين على المضي قدماً نحو توسيع آفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وأهمية التنسيق القائم بين الجانبين، على كافة المستويات، تجاه التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي لها انعكاساتها على كلا البلدين الشقيقين.

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