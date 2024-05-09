وزير النقل يستقبل نظيرته الأردنية لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

تدريب الكوادر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، المهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية وذلك بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الصديقين

مشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في قطاع النقل ومنها شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والاردن والعراق والتي تجسد التعاون المثمر بين الدول الثلاثة وهو ما أكدته وزيرة النقل الاردنية و التي اشارت الى التعاون المشترك المثمر في مختلف قطاعات النقل

ثم استعرض الجانبان اخر المستجدات الخاصة بمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يلعب اهمية كبيرة في نقل بضائع وتجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر ونقل صادرات الدول الاوربية الى العراق ودول الخليج مرورا بمصر والأردن كما تم التاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والاليات من الجانبين لضمان انسيابيه الحركة التجارية والنقل البيني بين الجانبين.

و بحث الجانبان رغبة الجانب الأردني الشقيق في التعاون في مجال تدريب عدد من الكوادر الفنية العاملة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في معهد وردان للسكك الحديدية وهو مارحب به وزير النقل المصري الذي وجه مسئولي الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات والاليات اللازمة لتسهيل ونجاح تدريب الكوادر الاردنية بالمعهد والذي يعد أحد أهم المعاهد التدريبية والتعليمية العملاقة في مجال السكك الحديدية.