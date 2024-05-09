رئيس الوزراء ونظيره الأردني يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة الـ 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل عصر أمس، الأربعاء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفدٍ وزاري رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ورافق رئيس الوزراء خلال استقبال نظيره الأردني بأرض المطار، حسن شحاتة، وزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعددٍ من كبار المسئولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعُزِف السلامان الوطنيان للأردن ومصر.

وخلال مراسم الاستقبال، رحب رئيس الوزراء بنظيره الأردني في بلده الثاني مصر، مُعرباً عن تطلعه لانعقاد ناجح للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يواكب ما تحقق من نجاحات على مدار الدورات الماضية لإنعقادها، باعتبارها اللجنة المُشتركة الأكثر انتظاماً، في ظل حرص قيادتي البلدين على المضي قدماً نحو توسيع آفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات.