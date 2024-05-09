عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح".

وقال التقرير: "مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هي تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريي إذا دخلت المناطق السكنية بدينة رفح الفلسطينية".

تصريحات بايدن لشبكة سي إن إن أحدثت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بأنها زلزال قوي للعلاقات بين البلدين، خاصة مع تهديده بعدم تسليمه إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، ولا سيما القنابل والقذائف المدفعية في حال شنت تل أبيب هجوما بريا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية.

تزامنت هذه التصريحات مع اتخاذ واشنطن قرارا بتعليق شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تضم نحو 1800 قنبلة ثقيلة يصل وزن الواحدة منها نحو ألفي رطل، إضافة إلى 1700 قنبلة أخرى تزن 500 رطل وغيرها.