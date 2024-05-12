الفنانة تعلق لأول مرة.. جدل حول انفصال أصالة عن زوجها بعد حذف صوره

ردت المطربة أصالة على أنباء انفصالها عن زوجها فائق حسن، من خلال نشرها صورة لهما معا عبر حسابها على “إنستجرام”.

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وكتبت أصالة: "يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي.. الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ.. لآخر نفس بحبك".

وأثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع؛ بسبب قرارها حذف صور زوجها فائق حسن، وهو الأمر الذى فتح عدد من التكهنات حول انفصالهما.

وبرغم من حذف أصالة صور زوجها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بمتابعته على “إنستجرام”.

وقد وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى الفنانة آمال ماهر، وذلك عبر منصة “إكس”، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية.



وقالت أصالة: “كنت بانتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسئولية كانت قدها، وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب، أحسنتي وبراڤو عليكي يا أمّولة فستانك حلو وانتي حلوة فرحتيني بحضورك، كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه”.

وكانت الفنانة آمال ماهر قدمت الفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت عددا من الأغاني الخاصة بها ولكبار المطربين أمثال أم كلثوم ووردة.