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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب ”المصريين“: الدولة نجحت في رسم خريطة زراعية واضحة المعالم رغم التحديات

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققتها المشروعات الزراعية بمصر بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسابق الزمن من أجل إحداث طفرة تنموية في جميع القطاعات.

وقال ”السيد“ في بيان اليوم، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع الأفقي وتشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب في هذه المجتمعات، مما يساعد على خفض معدل البطالة، مشيرًا إلى أن قطاع التنمية الزراعية من أهم الاقتصادات الحديثة ويُعد مدخل من مداخل التنمية الشاملة وهو ما يُحقق رؤية مصر 2030.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرًا للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مؤكدًا مشروعات مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وسنابل سونو بأسوان، ومشروع الداخلة خير دليل على هذا الإنجاز.

وأوضح أن القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات من بينها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد تأثرًا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، ورغم ذلك نجحت الدولة في رسم خريطة جديدة للزراعة في مصر، وحتى الآن أثبتت نجاحها بقوة.

وأشار ”السيد“ إلى أن الدولة أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الصلة بالتوسع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو، ومن خلالها استطاعت مصر تحقيق نجاحًا لرؤيتها بخصوص تأمين الاحتياجات من المحاصيل الزراعية، ومن بين هذه المشروعات مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، ومشروع شرق العوينات، ومشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، والمشروع القومي لإنتاج الشتلات.

وأكد أن الرئيس السيسي يقود قاطرة مشروعات زراعية لم تشهدها مصر من قبل، والتوجيه بتوفير كافة احتياجات المشروعات الزراعية في هذا التوقيت والمتابعة الدقيقة لكل الإنجازات والمشروعات التي تحدث على أرض الواقع يؤكد حرص القيادة على المُضي قٌدمًا نحو الجمهورية الجديدة بعزيمة لا تلين وإصرار راسخ على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة على أرض مصر.

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