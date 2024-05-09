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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينظم ندوة تثقيفية لأمناء "الشباب- المرأة"

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

نظمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اليوم، ندوة تثقيفية لأمناء أمانتي "الشباب – المرأة" على مستوى محافظات الجمهورية.

، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور كريم سالم أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية.  

تناولت الندوة التي حاضر فيها الدكتور أسامة قابيل الداعية الإسلامي- وأحد علماء الأزهر الشريف، تحت عنوان " كنوز في رحلة الحياة، تسليط الضوء على تطوير الذات والعمل على تعزيز القدرات والمهارات الشخصية لكل فرد من خلال العلم والمعرفة، لاسيما أنهما أداتين رئيسيتين للتطور والتقدم "الفردي والجماعي"، لتحقيق العديد من النجاحات في مختلف جوانب الحياة، فضلًا عن تسليط الضوء أيضًا على أهمية الأخلاق والقيم الدينية في بناء شخصية قوية ومتوازنة.

من جانبه، رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، بالدكتور أسامة قابيل و الحضور، مشيرًا إلى أهمية هذه الندوات والتي تأتي في إطار خطة الحزب، لتأهيل أعضاء الهيئات الشبابية والنسائية، وإثراء معارفهم، من أجل القيام بدورهم التمثيلي والتنموي للوصول برسالة الحزب لكافة أبناء الوطن.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشات للاستماع لاستفسارات السادة الحضور والإجابة عليها.

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