حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعًا تنظيميًا لأمناء الأمانة على مستوى المحافظات

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمناء الأمانة بالمحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، وذلك بتشريف اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وبحضور كل من النائبة أمل عصفور، والنائبة ألفت المزلاوي "أعضاء مجلس النواب- الأمناء المساعدين لأمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى أمناء أمانات المرأة على مستوى محافظات الجمهورية.



بدأ الاجتماع، بكلمة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ثم كلمة النائبة أمل عصفور، ومن ثم كلمة النائبة ألفت المزلاوي، أعقب ذلك فتح باب الأسئلة والمناقشات للسادة الأمناء للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم.

من جانبه، رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالسادة أمناء أمانة المرأة على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أهمية دور أمانة المرأة داخل الحزب، لاسيما أنها تمثل نسبة كبيرة من المجتمع، كما تساهم في النهوض بمسيرة التنمية بالوطن.

فيما استعرضت النائبة أمل عصفور، خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، وما تتضمنها من برامج تدريبية للمرأة سواء على مستوى "المركزية- المحافظات"، مشيرة إلى أن هذه البرامج تهدف لتأهيل المرأة لتحمل مسئوليات قيادية بالشكل الذي يخدم مسيرة التنمية، ويتماشى مع سياسة ورؤية الحزب.

وفي ذات السياق، أوضحت النائبة ألفت المزلاوي، أن البرامج التدريبية سوف تتضمن ورش عمل متخصصة تسهم في تأهيل المرأة وتمكينها اقتصاديًا من أجل إقامة المشروعات الصغيرة، وذلك بما يتناسب مع حاجة كل محافظة.